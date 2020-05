Polizei Paderborn

POL-PB: Oranger Lkw nach Unfall mit Fahrerflucht gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vom vergangenen Montag sucht die Polizei Unfallzeugen und einen orangen Lastwagen.

Eine Seatfahrerin hatte ihren Wagen gegen 15.45 Uhr am rechten Straßenrand der Detmolder Straße kurz vor der Einmündung im Bruch geparkt. Sie verließ das Auto für eine kurze Besorgung, während zwei Mädchen (7/17) im Auto warteten. Plötzlich wurde der Seat Tarraco von einem LKW mit orangener Plane und großen Tafeln am Heck angefahren. Ein Außenspiegel ging zu Bruch und Kratzer blieben an der linken Seite zurück. Der Lastwagenfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Schlangen.

Sachdienliche Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Telefon 05251/3060.

