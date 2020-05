Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte und fünf beschädigte Autos

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Fürstenallee sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall zwei Autoinsassen verletzt und fünf Fahrzeuge teils erheblich beschädigt worden.

Gegen 15.25 Uhr fuhr 22-jähriger Kiafahrer auf der Zukunftsmeile zur Fürstenallee. An der Einmündung bog er nach links in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 47-jährigen Polofahrerin. Der Kia touchierte den Polo an der linken Seite, sodass der VW gegen den rechten Bordstein gedrückt wurde und dann nach links driftete. Dort kollidierte der Polo mit einem geparkten Golf Kombi und einem Ford Transit. Der Lieferwagen wurde noch rückwärts gegen einen dahinter geparkten Ford Kombi geschoben. Während der Kiafahrer unverletzt blieb, zogen sich die Polofahrerin und ihre mitfahrende 10-jährige Tochter leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

