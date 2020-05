Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Einbruch in Tankstelle - Couragierte Zeugen versuchen Täter zu stellen

Salzkotten (ots)

(mb) Am frühen Mittwochmorgen haben zwei Zeugen (18/56) einen Einbrecher in einer Tankstelle an der Geseker Straße erwischt. Der Täter entkam ohne Beute. Bereits am 29. April 2020 war in die Tankstelle eingebrochen worden (Polizeibericht vom 30.04.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4585500).

Die beiden Zeugen waren gegen 03.50 Uhr mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit. Sie bemerkten eine Person in der Tankstelle, alarmierten die Polizei und fuhren mit dem Auto auf den Tankstellenhof. Gemeinsam versuchten die Zeugen den Einbrecher festzuhalten. Dieser boxte und biss um sich. Ihm gelang schließlich die Flucht. Die bereits in einem Müllsack verstaute Beute - hauptsächlich Tabakwaren - ließ er am Tatort zurück. Auf dem Rewe-Parkplatz verloren ihn die Zeugen aus den Augen.

Der Täter hatte die Eingangstür eingeschlagen und sich über das Regal mit Tabakwaren hergemacht. Er soll 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und stämmig gebaut sein. Sein Gewicht schätzten die Zeugen auf etwa 100 bis 110 Kilo. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose, weißen Sneakern sowie einer schwarzen Mütze. Zudem trug er einen blauen Einwegmundschutz und Lederhandschuhe. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Vermutlich handelte es sich um denselben Täter wie vor 14 Tagen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

