Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Vermisstenfälle nehmen gutes Ende - Hubschrauber und Mantrailer eingesetzt

Paderborn/Delbrück (ots)

(mb) Am Dienstag war die Polizei im Kreis Paderborn mit vielen Einsatzkräften, Mantrailern und Polizeihubschraubern in zwei Vermisstenfälle eingebunden. Beide Fälle gingen gut aus - eine Seniorin und ein behinderter Mann sind unversehrt wieder daheim.

Eine 86-jährige demenzkranke Frau wurde am Vormittag in Delbrück-Lippling vermisst. Sie war barfuß und in Nachtkleidung am Morgen aus dem Haus verschwunden. Um 10.40 Uhr ging die Vermisstenmeldung bei der Polizei ein. Die Suche nach der Seniorin wurde von Polizeikräften aus Gütersloh unterstützt. Zudem forderte die Paderborner Polizei einen Polizeihubschrauber und einen Diensthundeführer mit einem Mantrailerhund an. Kurz nach dem Eintreffen des Hubschraubers entdeckte ein Nachbar die Vermisste gegen 12.30 Uhr in seinem Haus. Durch eine offenstehende Tür war sie unbemerkt hineingelangt. Der Frau ging es gut.

Um 22.40 Uhr wurde ein 48-Jähriger mit geistiger Behinderung aus Paderborn-Sande vermisst gemeldet. Seit 18.00 Uhr suchten Angehörige bereits nach dem Mann. Die Polizei-Leitstelle setzte mehrere Streifen, einen Hubschrauber und auch den Mantrailer ein. Noch während der Suchmaßnahmen kehrte der Vermisste gegen 04.30 Uhr wohlbehalten wieder nach Hause zurück.

