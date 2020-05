Polizei Paderborn

POL-PB: Desinfektions- und Seifenspender aus Krankenhaus und Ärztehaus entwendet

Paderborn (ots)

(mb) Am letzten Freitag sind im Brüderkrankenhaus und in Praxen im Medico-Ärztehaus an der Husener Straße mehrere Seifen- und Desinfektionsspender aus Toilettenräumen gestohlen worden.

Die Taten wurden zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr verübt. Vermutlich waren zwei Männer an den Diebstählen beteiligt. In den Praxen fragten die unbekannten Männer nach Terminen und baten, die Toiletten nutzen zu dürfen. Später wurden die Diebstähle von insgesamt fünf Desinfektionsspendern und zehn Seifenspendern festgestellt.

Beide Tatverdächtige sprachen akzentfreies hochdeutsch. Einer war 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und hatte eine schlanke, sportliche Statur. Der türkisch aussehende Mann hatte kurze, schwarze Haare und trug eine dunkle Arbeitshose sowie eine dunkle Jacke. Er hatte einen Rucksack dabei und trug zumindest in einem Fall einen Mund-/Nasenschutz. Sein mutmaßlicher Komplize war etwa 1,90 Meter groß, schlank und um 50 Jahre alt. Er hatte ein gepflegtes Aussehen und kurze helle Haare. Bekleidet war er mit einem karierten Hemd und einer Weste.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

