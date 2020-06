Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Kontrollstelle der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und der Polizeiautobahnstation Ruchheim

Ellerstadt (ots)

Am Donnerstagabend wurde gegen 21:45 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A 650, an der Anschlussstelle Friedelsheim, eine Kontrollstelle eingerichtet. Kontrolliert wurde der aus Bad Dürkheim kommende Verkehr. Die Bilanz der lediglich 25-minütigen Kontrollstelle war besorgniserregend: Bei einer 30-jährigen PKW-Fahrerin aus Mannheim konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und der Staatsanwaltschaft übersandt. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Weiter wurde ein 44-jähriger Mann aus Düsseldorf kontrolliert, welcher einen albanischen Führerschein vorzeigte. Diesen hätte er allerdings bereits umschreiben lassen müssen, da er schon länger als ein halbes Jahr in Deutschland gemeldet ist. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und den Halter des Fahrzeugs ein Strafverfahren wegen des Zulassens eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei einem 47-jährigen Mann wurde ebenfalls Atemalkoholgeruch festgestellt. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,52 Promille. Den Ludwigshafener erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot.

Aufgrund der in kurzer Zeit festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wird ausdrücklich appelliert, die geltenden Vorschriften im Straßenverkehr einzuhalten! In Zukunft werden weitere Kontrollen folgen.

