Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Mal Verkehrsunfallflucht in Haßloch - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

In Haßloch kam es in den beiden vergangen Tagen zu gleich zwei Verkehrsunfallfluchten. Die Polizei Haßloch bittet Zeugen sich zu melden. In der Zeit zwischen 09.06.2020, 16:00 Uhr und 10.06.2020, 13:00 Uhr wurde ein Pkw, welcher auf einem Parkplatz vor einem Seniorenheim in der Schillerstraße geparkt war, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Und am 10.06.2020 kam es in der Schubertstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren Pkw in der Zeit zwischen 11:00 und 11:50 Uhr in Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand in einer eingezeichneten Parklücke ab. Der unbekannte Verursacher beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel am geparkten Pkw. An der Unfallörtlichkeit konnte das Spiegelglas des Verursachers aufgefunden werden. Demnach dürfte es sich um einen Skoda Fabia handeln. (Polizeiinspektion Haßloch, Tel.06324-9330, E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de)

