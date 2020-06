Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach PKW Diebstahl

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, dem 11.06.2020 um 00:30 Uhr, wurde durch die Polizei Haßloch ein PKW in der Kirchgasse in Haßloch kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Zudem waren an dem nicht zugelassenen PKW ebenfalls zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Fahrer führte das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Abschließend wurden in dem PKW noch Betäubungsmittel sowie ein Schlagstock aufgefunden. Der PKW Fahrer wurde vorläufig festgenommen und weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

