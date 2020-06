Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 02.06.2020 bis 09.06.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß in der Rheinstraße in Weisenheim am Sand abgestellten Mercedes Benz. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Homeoffice stellte die 57-jährige Halterin den Schaden erst am 09.06.2020 fest. Der Sachschaden an Frontstoßstange, Kotflügel und an der Felge beläuft sich auf 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

