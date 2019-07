Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer stößt beim Zurücksetzen mit Fahrradfahrerin zusammen

Recklinghausen (ots)

Als ein 63-jähriger Autofahrer aus Dorsten am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße An der Vehme fuhr, stieß er mit einer 68-jährigen Fahrradfahrerin, auch aus Dorsten, zusammen, die auf der Straße An der Vehme fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 68-Jährige leicht verletzt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

