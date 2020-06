Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Tankstelle - Zigaretten erbeutet

Hettenleidelheim, Wattenheimer Straße - Nacht zum 10.06.2020 (ots)

Eine Mitarbeiterin der TOTAL-Tankstelle in Hettenleidelheim meldete kurz nach 04:00 Uhr einen Einbruch. Die Beamten stellten fest, dass unbekannte Täter in der Nacht (Tatzeit unklar) die Glasscheibe der Eingangstür aufgebrochen hatten. Vom Verkaufsraum aus wurden weitere Türen zu Lagerräumen gewaltsam aufgehebelt. Die Einbrecher hatten es ausschließlich auf Zigaretten abgesehen. Der Schaden liegt im 5-stelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359-93120.

