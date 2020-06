Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pferdeschlitzer - Verstoß Tierschutzgesetz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter fügten auf einer Pferdekoppel in Neuleiningen im Zeitraum vom 28.05.20, 18.00 Uhr - 29.05.20, 14.00 Uhr, einer Stute einen Schnitt im Vaginalbereich zu. Eine Verletzung, die sich die Stute selbst beigebracht haben könnte, schloss die Geschädigte und die hinzugerufene Tierärztin aus. Wer sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de mit der Kriminalinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

