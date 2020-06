Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw-Diebstahl

Meckenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Pkw Audi A 3, der zu diesem Zeitpunkt in der Heerstraße in Meckenheim abgestellt war. Das Fahrzeug war unverschlossen abgestellt. Der Wert des Fahrzeugs dürfte ca. 5.000 Euro betragen. Überregionale Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen, die bis zum Berichtszeitpunkt noch nicht zum Erfolg führten.

