Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Haßloch (ots)

Am 09.06.2020 kam es in den Abendstunden zur Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades im Bereich der L529, Fahrtrichtung Holiday-Park, in Haßloch. Ins Visier der eingesetzten Polizeibeamten geriet das Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen, da es über einen längeren Streckenabschnitt mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h fuhr - es sollte aber nur 45 km/h fahren können. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde anhand der Versicherungsdokumente zweifelsfrei festgestellt, dass das Kleinkraftrad maximal 45 km/h fahren sollte. Zudem konnte die 53-jährige Fahrerin nicht die notwendige Fahrerlaubnisklasse A1 vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Fahrerin wird eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-157

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell