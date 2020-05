Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Moos - Bushaltestelle beschädigt, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Nachdem am vergangenen Samstag, gegen 16 Uhr, in der Weiherstraße eine Bushaltestelle beschädigt wurde, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Bühl. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte hierzu eine Seitenscheibe der Wartestelle eingeschlagen. Dadurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten sich beim Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

