Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, B 462 - Kontrolle verloren und Hang hinunter gerutscht

Forbach (ots)

Die B 462 ist aktuell zwischen Weisenbach und Langenbrand nach einem Unfall komplett gesperrt. Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs gestaltet sich schwierig, weshalb die Sperrung nach derzeitigen Schätzungen noch mindestens eine Stunde andauern dürfte. Eine 25 Jahre alte BMW-Fahrerin ist kurz nach 10 Uhr in Fahrtrichtung Gernsbach nach links von der Fahrbahn abgekommen und etwa 15 Meter einen dortigen Hang hinunter gerutscht. Nach bisherigen Feststellungen war die junge Frau zu schnell unterwegs, weshalb sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte. Während die 25-Jährige mutmaßlich schwere Verletzungen erlitten hat, dürfte ein mitfahrendes Kleinkind nahezu unversehrt davongekommen sein. Das Kind wurde aber vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Wehrleute aus Forbach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 5.000 Euro bewegen.

