Ein Einbruch, der sich bereits Anfang Dezember 2019 in einer Arztpraxis in der Wilhelmstraße zugetragen hatte, konnte durch die Ermittler des Polizeireviers Offenburg mittlerweile geklärt werden. Bei dem gewaltsamen Einsteigen in das Anwesen war damals zwar kein größerer Diebstahlschaden, dafür aber ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Ein durch den Täter zurückgelassener Schraubendreher brachte die Beamten mittlerweile auf die Spur eines Mannes. An dem sichergestellten Werkzeug konnte DNA gesichert werden, die bei einer labortechnischen Untersuchung zu einem polizeibekannten 27-Jährigen führte. Der mutmaßliche Einbrecher, der aktuell wegen anderer Delikte eine Haftstrafe absitzt, muss nun ein weiteres Ermittlungsverfahren über sich ergehen lassen.

Offenburg Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Arztpraxis in der Wilhelmstraße eingebrochen. Auf was es die ungebetenen Besucher abgesehen hatten, ist noch nicht abschließend geklärt. Diverse Hebelspuren lassen jedoch darauf schließen, dass sie einen beachtlichen Sachschaden verursacht haben, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

