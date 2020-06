Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Bürgerbeschwerden - erneute Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Aufgrund zahlreicher Bürgerbeschwerden, wurde am Mittwochmorgen, zwischen 07:05 Uhr und 08:10 Uhr, im Rahmen der Schulwegüberwachung, eine Geschwindigkeitsmessung in der Sauterstraße in Neustadt/W. durchgeführt. Es konnten insgesamt 23 Verstöße geahndet werden. Darunter waren 19 kostenpflichtige Verwarnungen und 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der "Spitzenreiter" wurde mit 55 km/h gemessen, weshalb ihn nun ein einmonatiges Fahrverbot erwartet.

