FW Lage: Feuer 3

Zimmerbrand - 06.05.2020 - 07:31 Uhr

Lage - Kachtenhausen (ots)

Am Mittwochmorgen wurden um 7:31 Uhr die Einheiten Kachtenhausen, Pottenhausen Lage, der Rettungsdienst des Kreises Lippe, die ehrenamtlichen Kräfte des Malteser Hilfsdienstes und die Polizei zu einem Zimmerbrand in Lage-Kachtenhausen in der Ringstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Anbau eines Wohnhauses im Erdgeschoss.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Der Trupp löschte ein brennendes Sofa ab und transportierte dieses in Freie. Der Anbau wurde anschließend mittel Hilfe eines Hochleistungslüfters belüftet.

Ursache war vermutlich ein technischer Defekt eines elektronischen Gerätes.

