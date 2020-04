Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 1

Brennt Mülltonne - 19.04.2020

Lage (ots)

Zum Ende des Einsatzes "PKW Brand" in der Marienstraße wurde der Feuerschutz- und Rettungsleitstelle des Kreises Lippe durch die Polizei der Brand einer Mülltonne in der Lagenser Innenstand in der Bergstraße gemeldet.

Die Einsatzkräfte aus der Marienstraße wurden durch die Leitstelle über den Brand informiert und rückten umgehend von der Marienstraße zum Brand in der Innenstadt ab.

In der Bergstraße hat eine Mülltonne im Bereich des dortigen Eiscafés gebrannt. Der Brand wurde vor Eintreffen der Feuerwehr bereits durch die Polizei mit einem Feuerlöscher abgelöscht.

Mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung vom Hilfeleitungslöschfahrzeug wurde die Mülltonne nochmal abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

