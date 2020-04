Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: PKW Brand - 18.04.2020 - 3:19 Uhr

Lage-Müssen (ots)

Die Einheit Kachtenhausen wurde heute Morgen (18.04.2020) um 3:19 Uhr zu einem PKW-Brand am Gebäude in die Fichtestraße nach Lage-Müssen alarmiert. Ein PKW war in einer Hofeinfahrt in Brand geraten und an die Garage gerollt.

Bewohner u. Nachbarn hatten mit Gartenschläuchen begonnen das Feuer zu löschen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer dann endgültig mit Schaum ab. Der PKW brannte komplett aus, die Garage wurde nicht beschädigt.

Nach einer Stunde konnte die Einheit Kachtenhausen wieder einrücken.

