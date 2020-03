Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Feuer in einer Küche (Meldung 7/2020)

Heiligenhaus (ots)

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Unterilp rief am Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Fünf Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut, verletzt wurde niemand.

Am Freitag, 20.03.2020, wurde die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem Brand in den Ortsteil Unterilp alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wiesen die Anwohner den Weg in die Lahnstraße, wo eine Küche brennen sollte.

Durch die Rauchentwicklung wurde schnell ersichtlich, welche Wohnung in dem Mehrfamilienhaus betroffen war. Das ersteintreffende Löschfahrzeug bereitete einen Löschangriff vor, während sich die Drehleiter auf der Rückseite positionierte.

Die erste Erkundung ergab, dass eine kleine Fläche in der Küche brannte. Feuerwehrkräfte gingen unter Atemschutz in die Wohnung und löschten einen brennenden Toaster und die umliegenden Gegenstände. Anschließend schaltete die Feuerwehr die Sicherungen der Wohnung aus, da das Feuer die Stromleitungen in der Küche beschädigt hatte. Der Rettungsdienst und ein Notarzt untersuchten parallel fünf Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Alle Personen waren unverletzt und verblieben am Ort.

Zum Abschluss des Einsatzes zeigte sich Einsatzleiter Ulrich Heis zufrieden: "Niemand wurde ernsthaft verletzt und das ist das Wichtigste".

In der Spitze war die Feuerwehr Heiligenhaus mit 35 Kräften im Einsatz. "Sobald klar war, wie viele Leute wir tatsächlich am Einsatzort brauchten, haben wir die ersten Kräfte wieder nach Hause geschickt. Denn außerhalb der Einsätze gilt auch für uns: Wir bleiben zu Hause!", erklärt Ulrich Heis.

