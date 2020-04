Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Einbruch in Bäckereifiliale

Berge (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in die Bäckereifiliale des Combi-Verbrauchermarktes an der Hauptstraße 57 ein. Eine rückwärtige Tür wurde gewaltsam geöffnet. Aus einem Lagerraum wurden mehrere Gegenstände entwendet. Es gibt Hinweise auf einen längeren Aufenthalt der Täter im Objekt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonst Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439/9690.

