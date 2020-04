Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Bohmte (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich Stirper Straße / Vor dem Fege zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Einmündung wurde das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" umgefahren und beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Es blieben diverse Fahrzeugtrümmer vor Ort zurück, sie lassen auf einen weißen Pkw schließen. Dieser dürfte durch den Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann oder wem ein weißes Fahrzeug mit einem entsprechenden Schaden aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

