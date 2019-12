Polizei Paderborn

POL-PB: Farbschmierereien an der Polizeiwache

Bad Lippspringe (ots)

(gh) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist die Eingangstür der Polizeiwache in Bad Lippspringe mit Farbe beschmiert worden.

Am Montagmorgen um 05:45 Uhr entdeckten Beamte der Bad Lippspringer Polizei, dass die gläserne Eingangstür ihrer Dienststelle an der Detmolder Straße in der vorangegangenen Nacht mit grauer Farbe besprüht worden war. Der oder die Täter hatten die komplette Glastür mit mehreren 30 cm breiten und 50 cm hohen Buchstaben besprüht. Ein Wort, ein Slogan oder ähnliches ließ sich aus den Buchstaben nicht bilden. Die Farbe konnte weder mit Wasser noch mit Reiniger entfernt werden. Seitens der Polizei ist von Amts wegen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter 05251-3060 bei der Polizei zu melden.

