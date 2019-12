Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungsbrand Fürstenbergstraße - Brandursache geklärt

Paderborn (ots)

(gh) Die Ermittler der Paderborner Kriminalpolizei haben mittlerweile die Ursache des Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus in der Fürstenbergstraße festgestellt. Der Brand war in der Nacht zu Sonntag im Schlafzimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen.

Durch die Brandermittler konnte nun ein technischer Defekt als Brandursache festgestellt werden. Das Feuer ist durch den Motor eines elektrischen Lattenrostes im Bett der 89-jährigen Wohnungsinhaberin verursacht worden. Noch in der Nacht mussten zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Brand ist ein Sachschaden von ca. 30000,- EUR entstanden.

