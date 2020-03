Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Am Freitag, 13.03.20, zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr, wurde ein blauer VW Golf an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der PKW parkte auf dem am Grüttweg gelegenen Parkplatz der Firma REAL. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich am Rhein unter der Telefonnummer: 02822/7830.

