Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

Am Freitag, 13.03.20, gegen 04:45 Uhr, wurde ein 70-jähriger Anwohner der Grabenstraße durch einen lauten Knall geweckt. Gleichzeitig konnte er noch hören, dass sich ein Fahrzeug über die Bollwerkstege von der Örtlichkeit entfernte. Vor dem Haus wurde von ihm die Zerstöung seines Blumenkübels festgestellt. Den aufgefundenen Spuren am Unfallort nach zu schließen, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Toyota handeln. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter der Nummer: 02821/5040.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell