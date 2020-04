Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 1

PKW Brand - 19.04.2019 - 2:33 Uhr

Lage (ots)

Die Einheit Lage wurde durch die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle des Kreises Lippe in den frühen Sonntagmorgenstunden um 2:33 Uhr zu einem PKW-Brand in die Marienstraße alarmiert. Ein am Straßenrand geparkter PKW war in Brand geraten.

Bei Eintreffen der Feuerwehr, hatten die Besitzer das Feuer schon weitesgehens selber gelöscht.

Mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung vom Hilfeleitungslöschfahrzeug wurde der Motorbereich nochmal abgelöscht und der PKW mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

