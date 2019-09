Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in einen Trierer Kindergarten

Trier (ots)

In der Nacht zu Dienstag, dem 3. September 2019, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Trierer Balthasar-Neumann-Straße einzubrechen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, ins Innere des Gebäudes zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290.

