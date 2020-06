Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Obrigheim - Heidesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter schrieben mittels farbiger Kreide in der Nacht zum Donnerstag, 11.06.2020 die Worte "Bad Wolf" an mehrere Hauswände im Neubaugebiet in Obrigheim - Heidesheim. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Die Polizeiinspektion Grünstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06359 9312-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*cb



