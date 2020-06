Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Roller frisiert und Strafverfahren eingehandelt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 11.06.2020, wurde die Polizei in der Speyerdorfer Straße auf einen Rollerfahrer aufmerksam. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer an der Auspuffanlage seines Rollers manipuliert hatte, um die Leistung des Rollers zu steigern. Da er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt und noch keinen Führerschein hat, wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

