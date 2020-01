Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruch

Gommersheim (ots)

Am Sonntag, 26.01.20, drangen zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Gommersheim ein. Sie durchsuchten dort zwei Wohnungen nach Diebesgut und erbeuteten diverse Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalinspektion Landau erbeten unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

