Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachschaden bei Einbruch in Kindergarten

Landau (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 25.01.20, und Montag, 27.01.20, brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Beethovenstraße in Landau ein. Hier durchwühlten die Täter nahezu alle Schränke und hebelten noch weitere Behältnisse auf. Entwendet wurde zwar nichts, allerdings richteten die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalinspektion Landau erbeten unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

