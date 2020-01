Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Einbruchsversuch in Grundschule

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Unbekannte haben übers Wochenende versucht, in die Grundschule in der Ruprechtstraße einzubrechen. Zunächst beschädigten sie im Eingangsbereich den Bewegungsmelder und stiegen mithilfe einer Mülltonne über ein Holztor. Anschließend machten sie sich an einem Fenster zu schaffen. Vermutlich wurden die Einbrecher gestört und verließen die Örtlichkeit unverrichteter Dinge. Von ihnen fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell