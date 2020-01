Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brände im Stadtgebiet Mannheim zu Silvester

Mannheim (ots)

Kurz nach Neujahrsanfang wurde der Polizei und Feuerwehr ein Balkonbrand in der Bürgermeister-Fuchs-Straße gemeldet. Dieser konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Anwohner gelöscht werden, es entstand ein geringer Sachschaden.

Kurz danach gegen 00.10 Uhr brannte ein Balkon in der Straße Am Brunnengarten 16. Nachbarn der betreffenden Wohnung hatten den Brand bemerkt, die Nachbarswohnung gewaltsam geöffnet und versuchten vergeblich das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die vier Nachbarn wurden von Rettungskräften anschließend in Augenschein genommen um eine Rauchgasvergiftung ausschließen. Niemand wurde verletzt. Es entstand Sachschaden.

Zu gleichen Zeit geriet ein Balkon im Quadrat H 2 in Brand. Die Wohnung wurde von Einsatzkräften gewaltsam geöffnet. Es befanden sich keine Personen in der bereits stark verrauchten Wohnung. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in die Wohnung. Der Brand wurde gelöscht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Am Mittwoch gegen 01 Uhr fing ein Ford Focus in der Valentin-Streuber-Straße Feuer. Das Auto konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein vor dem Pkw stehender Mercedes wurde durch die Hitzentwicklung beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, Personen kamen nicht zu schaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Brände durch Silvesterfeuerwerk verursacht.

Außerdem wurden mehrere Altkleidercontainer und Mülltonnen teils vorsätzlich, teils fahrlässig in Brand gesetzt. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro

