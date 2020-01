Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Überwachung Nachtfahrverbot

Birkweiler (ots)

Am heutigen Morgen (27.01.2020, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr) wurde das Nachtfahrverbot auf der B 10 überwacht. Von 7 kontrollierten LKW waren sechs berechtigt unterwegs. Ein LKW-Fahrer aus Italien musste wenden, weil er keine Ausnahmegenehmigung vorweisen konnte und seine Wegstrecke abkürzen wollte. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro einbehalten, weil der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

