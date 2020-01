Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Leitpfosten rausgerissen

Unbekannte haben in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag auf der K 6 zwischen Altdorf und Gommersheim 23 Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und anschließend auf die Straße und in angrenzende Felder geworfen. Die Streife setzte alle Pfosten wieder ein. Ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln im Sinne des § 145 StGB wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

