Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Galmsbüll - Polizei sucht Zeugen nach eventuellem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs im Tefkebüller Weg

Galmsbüll (ots)

Am Samstagnachmittag (11.01.20), gegen 14.50 Uhr, befuhr der Fahrer eines grauen Mazda in Galmsbüll den Tefkebüller Weg von Dagebüll in Richtung Niebüll. Vor ihm fuhren zwei weitere Fahrzeuge. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve nach Niebüll wurden die Fahrzeuge langsamer. Der Fahrer entschloss sich deshalb, den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Als er dann auch den davor fahrenden Pkw überholen wollte, erkannte er, dass dieser den Blinker nach links gesetzt hatte und in eine Grundstückseinfahrt einfahren wollte. Der Mazdafahrer scherte nach links aus, so dass es offensichtlich zu keiner Berührung beider Fahrzeuge kam. Er setzte seine Fahrt deshalb fort. Als er zu Hause ankam, stellte er fest, dass am vorderen Kotflügel ein leichter Schaden entstanden ist, der seiner Meinung nach nur von diesem Überholmanöver stammen konnte. Er begab sich daraufhin zur Polizei, weil er keine Verkehrsunfallflucht begehen wollte. Die Polizei in Niebüll hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer ist Zeuge des Überholvorganges bzw. Unfalls? Zeugen und der Fahrer des abbiegenden PKW werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell