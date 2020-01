Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vorderweidenthal - L 493 (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020, gegen 03:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Audi, die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Zwischen der Einmündung zur K 11 und einer scharfen Linkskurve, kam der Fahrer des Pkw in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro. Dem 24-jährigen, leicht verletzten Fahrer, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

