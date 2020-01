Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Einbrecher von Anwohnern überrascht

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 27.01.2020 verschaffte sich um 01:45 Uhr ein männlicher Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Amalienstraße. In dem Haus betrat der Täter einen Raum im Obergeschoss. Hierbei wurden die Bewohner im Erdgeschoss wach. Der Täter verließ daraufhin das Objekt und ging in Richtung Steinlache davon. Eine sofortige Fahndung in diesem Bereich verlief erfolglos. Zu einem Diebstahlschaden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell