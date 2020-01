Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen 14 Keller auf: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel:

Insgesamt 14 Kellereinbrüche im Blumenäckerweg und Frasenweg mussten die Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser am gestrigen Donnerstagmorgen feststellen. Auf was es die bislang unbekannten Täter genau abgesehen hatten, ist noch unklar, denn nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts aus den Kellerräumen gestohlen. Die Ermittler der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten Anwohner des Mehrparteienhauses im Frasenweg, nahe der Krautäckerstraße, gegen 07:45 Uhr die aufgebrochenen Keller bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Ermittlungen hatten die unbekannten Täter sieben Kellerverschläge gewaltsam geöffnet. Offenbar dieselben Einbrecher trieben nicht weit entfernt in einem Mehrfamilienhaus im Blumenäckerweg, nahe der Schwedesstraße, ihr Unwesen, indem sie ebenfalls sieben Kellerräume brachial öffneten. Nach einer Befragung der Hausbewohner kann die Tatzeit der Einbrüche in beiden Häusern insofern eingegrenzt werden, dass sie zwischen dem Neujahrstag, 12:30 Uhr, und der Feststellungszeit am gestrigen Morgen stattfanden. Die Höhe der angerichteten Schäden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

