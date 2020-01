Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrrad samt Schloss entwendet

Rülzheim (ots)

Ein schwarzes Trekkingrad, sowie das Schloss mit dem das Fahrrad an einem Pfosten gesichert war, entwendeten noch unbekannte Täter in Rülzheim am Donnerstagabend. Das Fahrrad war in der neuen Landstraße vor einem Lokal abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter der 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

