Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 13.000 Euro Schaden bei Unfall in der Berliner Straße

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 18 Uhr kam es in der Berliner Straße zu einem Unfall, der eine Verletzte und Sachschaden von 13.000 Euro zu beklagen hatte. Verursacht hatte den Crash eine 44-jährige Smart-Fahrerin, die an der Kreuzung Berliner Straße/Zeppelinstraße nicht den Vorrang einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn beachtet hatte und mit dieser zusammengestoßen war. Die 44-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Sie sieht einer Anzeige entgegen.

