Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: weitere Kontrollen wg. gesperrter L 527 zwischen Niederkirchen und Deidesheim

Niederkirchen (ots)

Am Mittwoch, 10.06., und Donnerstag, 11.06., fanden im Umfeld und auf den als Ausweichstrecken genutzten Feldwegen um Niederkirchen weitere Kontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Haßloch statt. Dabei wurden am Mittwoch das Durchfahrtsverbot Verlängerung Forster Straße in Niederkirchen überwacht. In der Zeit von 14.30 bis 15.10 Uhr wurden 3 Verstöße festgestellt, wobei 2 Verkehrsteilnehmer wegen des Durchfahrtsverbotes und einer wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht verwarnt wurden. Am Donnerstag wurde zu unregelmäßigen Zeiten vormittags der Feldwegbereich um Forst, Deidesheim und Niederkirchen überwacht. Dabei wurden 7 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, von denen 5 die Wege berechtigt befuhren. Die übrigen beiden wurden verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell