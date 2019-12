Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Sonntag, zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, rosa-farbenen Mazda 2. Das Fahrzeug wurde hier im Rahmen einer Flomarkt-Veranstaltung geparkt. An dem Mazda entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Sonntagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen BMW X3 auf der Schillerstraße. Das Auto wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Dorsten

Einen geschätzten Schaden von 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr. Der geparkte schwarze VW Golf stand an der Straße Aufm Diek. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Hyundai Matrix an der Neustraße. Der Schaden befindet sich am Kotflügel links hinten. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Datteln

Am Samstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW Golf auf einem Parkplatz an der Pevelingstraße. An dem Auto entstand 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Haltern am See

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten, silbernen VW Polo. An der linken Fahrzeugseite waren deutliche Unfallspuren zu erkennen. Das Auto war von Sonntagnachmittag bis Montagvormittag am Breitenweg geparkt.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

