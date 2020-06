Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - zu tief ins Glas geschaut und gefahren

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.06.2020 konnte ein 47-jähriger Fahrer eines Mercedes in Gönnheim auf der B37 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und seine Fahrzeugschlüssel an seine Beifahrerin übergeben werden. Zur Durchführung eines speziellen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestes wurde er zur Dienststelle der PI Bad Dürkheim verbracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell