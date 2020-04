Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt erneut illegales Kraftfahrzeugrennen

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Samstag, 25.04.2020 gegen 02:10 Uhr wurden Beamte der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen ihrer nächtlichen Streifenfahrt Zeuge eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens in Gelsenkirchen-Ückendorf auf der Hohenzollernstraße. Die Beamten beobachteten dabei zwei Kleintransporter, die den flach gebauten Kreisverkehr an der Einmündung zur Wildenbruchstraße in Fahrtrichtung Süden ignorierten und mittig überfuhren. Im Anschluss musste die Polizei den beiden Transportern mit erhöhter Geschwindigkeit bis zur Bergmannstraße folgen, um die Fahrzeugführer schließlich an einer Rotlicht zeigenden Ampel ansprechen zu können. Die Führerscheine der beiden 20 und 21 Jahre alten, aus Gelsenkirchen stammenden Fahrzeugführer wurden im Zuge der Sachverhaltsaufnahme sichergestellt, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ausdrücklich untersagt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

