Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straßenräuberin in Untersuchungshaft

Gelsenkirchen (ots)

Ermittlungserfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Sie hat am gestrigen Mittwoch, 22. April 2020, eine 39-jährige Verdächtige für zwei Raubdelikte in Beckhausen festgenommen. Die Gelsenkirchenerin ist dringend tatverdächtig, am Montag, 21. April, gegen 15.25 Uhr eine 77-Jährige auf der Flurstraße überfallen zu haben. Sie versuchte erfolglos, der Seniorin ihre Jutetasche zu entreißen. Etwa eine Stunde später, gegen 16.35 Uhr, ging sie eine ebenfalls 77-jährige Frau auf der Horster Straße an. Zuvor hatte sie ihr Opfer nach der Uhrzeit gefragt. Anschließend entriss die 39-Jährige der Seniorin ihre Handtasche, wobei die Geschädigte zu Boden fiel und leichte Verletzungen erlitt. Mit der Beute flüchtete die Straßenräuberin zunächst unerkannt. Die Ermittler der Polizei kamen ihr auf die Spur und nahmen sie am Folgetag an ihrer Wohnanschrift vorläufig fest. Die Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete für die 39-Jährige die Untersuchungshaft an.

