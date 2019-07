Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0737

Nach einem Raub in der Nacht zu Mittwoch (3.7.) nahe der Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 30-jähriger Dortmunder gegen 3.15 Uhr zu Fuß auf der Straße Burgtor unterwegs. In der Nähe des Walls sprachen ihn plötzlich zwei Männer an, zerrten an ihm und schlugen dem Dortmunder mit der Faust ins Gesicht. Das Duo warf den 30-Jährigen zu Boden und entwendete ihm das Handy und die Geldbörse. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen beschrieb er als etwa 20 bis 25 Jahre alt und vermutlich arabischer Herkunft. Einer der beiden hatte eine dünne Statur und trug zur Tatzeit eine Cappy sowie ein weißes T-Shirt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell